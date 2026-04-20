برلمانية حماة الوطن توصي بضرورة المعالجة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية

عقد حزب حماة الوطن الصالون السياسي لبحث الحلول الجذرية لمشكلات الأسرة المصرية، بحضور قيادات الحزب، وعدد من الوزراء والخبراء والباحثين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأسرة المصرية، في ضوء المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية.

أهمية التدخل التشريعي لإنهاء المشكلات القائمة

وأكدت المناقشات أهمية التدخل التشريعي لإنهاء المشكلات القائمة بسبب القانون الحالي، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف، بما يحقق استقرار الأسرة والمجتمع.

واتفق المشاركون في الصالون السياسي لحزب حماة الوطن على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع، بمشاركة كل أطياف المجتمع والاستماع إلى جميع وجهات النظر، للخروج بتشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري.

كما تم التوافق على أهمية المعالجة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية، لا سيما في ظل تزايد معدلات الطلاق، وزيادة النزاعات القضائية الناتجة عن الانفصال، والتي يتحمل تبعاتها الأولاد في أغلب الأحيان.

وأوصى الصالون السياسي لحزب حماة الوطن بضرورة استمرار الحوار المجتمعي في هذا الشأن، للتوصل إلى صيغة توافقية، ودفعها إلى السلطة التشريعية عند مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.