الستربس المقرمش.. وجبة سهلة ولذيذة يعشقها الكبار والصغار

في ظل بحث الكثير من الأسر عن وجبات سريعة وسهلة التحضير داخل المنزل، تزايد الاهتمام بطريقة عمل “ستربس الدجاج” الذي يُعد من أكثر الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار، ويُقدم في العديد من المطاعم العالمية بطرق مختلفة.

ويتميز الستربس بمذاقه المقرمش من الخارج والطري من الداخل، ما جعله خيارًا شائعًا على مائدة الطعام، خاصة في الوجبات السريعة أو كوجبة خفيفة يمكن تقديمها مع الصوصات المتنوعة مثل الكاتشب والمايونيز وصوص الباربكيو.

وتعتمد طريقة تحضيره على تتبيل شرائح صدور الدجاج في مزيج من اللبن أو الزبادي مع البيض والبهارات والثوم، ثم تغليفها بالدقيق والبقسماط قبل قليها في زيت غزير حتى تكتسب اللون الذهبي والقوام المقرمش.

كما يمكن تحضير الستربس بطرق صحية أكثر من خلال خبزه في الفرن أو استخدام القلاية الهوائية (Air Fryer)، لتقليل نسبة الدهون مع الحفاظ على طعمه المميز.

ويعتبر هذا الطبق من الخيارات المناسبة لوجبات الأطفال والرحلات، لما يتميز به من سهولة في التحضير وقبول واسع بين مختلف الفئات العمرية.