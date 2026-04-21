لجنة مصرية قبرصية لتحديد القطاعات والمهن المطلوبة لسوق العمل القبرصي

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة الجديدة، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بجمهورية قبرص مارينوس مشوتاس، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل..وضم الوفد القبرصي كلًا من باراسكيفي فوسكاريدو، مسؤولة وحدة الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية، وألكسندروس ألكسندرو، مدير إدارة العمل..

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص في مجالات العمل، خاصة فيما يتعلق بتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل القبرصي من العمالة المصرية الماهرة... وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على سرعة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص ،حيث تتولى اللجنة وضع آليات التنفيذ وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمهن المطلوبة في سوق العمل القبرصي،بالتوسع في القطاعات والمهن المطلوبة لسوق العمل القبرصي خاصة البناء والتشييد والسياحة وغيرها ،وكذلك وضع فترة زمنية محددة للتنفيذ.

واستعرض وزير العمل خلال اللقاء إمكانات وخبرات الوزارة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا قدرة مراكز التدريب التابعة للوزارة على إعداد عمالة مصرية مدربة وفق المعايير المهنية المطلوبة، بما يلبي احتياجات سوق العمل الخارجي..وأشار الوزير إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على التواصل المستمر لتحديد التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل القبرصي، بما يسهم في تنظيم عملية انتقال العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة لها في الخارج...وأكد الجانبان حرصهما على تطوير آفاق التعاون المشترك بما يعزز الاستفادة من الكوادر المصرية المؤهلة ويدعم علاقات الشراكة بين البلدين في مجال العمل والتشغيل...

وعقب الاجتماع، اصطحب وزير العمل الوفد القبرصي في جولة داخل مركز التدريب المهني بالحجاز، حيث اطلع الوفد على إمكانات المركز التدريبية الحديثة وبرامجه المتطورة في تأهيل العمالة المصرية وفق احتياجات سوق العمل الدولي، بما يجعله منصة متكاملة لإعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا...وجرى التأكيد على أهمية المركز كنموذج متقدم في منظومة التدريب المهني، حيث يعتمد على التدريب العملي المباشر المرتبط باحتياجات سوق العمل، ويستهدف تجهيز متدربين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور انتهاء البرامج التدريبية...ويضم بنية تدريبية متكاملة تشمل خمسة معامل لغات مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، وثلاث قاعات للتدريب النظري، إلى جانب ورش متخصصة تغطي مجالات مطلوبة محليًا ودوليًا، من بينها صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الموبايل وأنظمة الدش، والتفصيل والخياطة، والطاقة الشمسية... كما يركز على تنمية مهارات اللغة لدى المتدربين عبر برامج تدريبية متقدمة في الإنجليزية والألمانية والإيطالية، مع اختبارات تقييم قبل وبعد التدريب، بما يضمن رفع الكفاءة اللغوية والثقافية بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الخارجية...ويأتي مركز التدريب المهني بالحجاز كأحد النماذج الحديثة التي تطورها وزارة العمل ضمن استراتيجيتها لتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.