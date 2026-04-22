شوبير ينعى مجدي أبو فريخة بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي أحمد شوبير الكابتن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة السابق، الذي وافته المنية أمس.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت إف إم: فقدت صديقًا عزيزًا رافقه منذ المرحلة الإعدادية، و رحيله ترك ألمًا كبيرًا في قلبي.

كما أعلن شوبير تفاصيل صلاة الجنازة والعزاء، موضحًا أن صلاة الجنازة تُقام عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا، على أن يُقام العزاء اليوم أمام ستاد طنطا في نهاية شارع البحر.

واختتم شوبير كلماته ، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانه صديقة الغالي ، ومؤكدًا أن رحيل مجدي أبو فريخة ترك أثر كبيرًا في حياته وفي الوسط الرياضي المصري.