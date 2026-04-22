المغرب والنمسا يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل الحوار الإستراتيجي بينهما

وقع وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزيرة الفيدرالية للشئون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات ماينل ريزينغر، اليوم /الأربعاء/ بفيينا، مذكرة تفاهم لتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

يأتي هذا الاتفاق في إطار إرادة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في العديد من المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، بهدف الارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية، وذلك طبقا لمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ومن خلال مذكرة التفاهم هذه حول الحوار الاستراتيجي، يجدد المغرب والنمسا تأكيد قناعتهما بأن المشاورات وتبادل المعلومات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيساهمان في تعزيز التفاهم بين البلدين.