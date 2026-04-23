نويرة تشدو بأعمال نجاة الصغيرة في الأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية رسالتها للإحتفاء بأعلام الموسيقى والطرب حيث تقيم حفلاً لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى السابعة والنصف مساء الجمعة 24 أبريل على المسرح الكبير يضم نخبة مختارة من أعمال نجاة الصغيرة التى تعد إحدى أيقونات الغناء منها حمد الله ع السلامة، بان عليا حبه، انا بستناك وغيرها .. اداء سمية وجدى، آيات فاروق، فرح الموجى، رحاب مطاوع، أجفان .

يأتى الحفل تجسيداً لأهداف دار الأوبرا التى تجمع بين إلقاء الضوء على رموز النغم وإعادة إحياء أعمالهم التى شكلت وجدان أجيال إلى جانب حفظ الإرث الإبداعى باعتباره من المفردات البارزة للهوية العربية .