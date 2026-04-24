الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العمل تطلق برنامجاً تدريبياً في مهنة السباكة والأدوات الصحية لشباب مطروح

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في مهنة السباكة والأدوات الصحية بمحافظة مطروح، بالتنسيق بين مديرية العمل بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تدريب حقيقية للشباب، وتأهيلهم بالمهارات الفنية المطلوبة، بما يسهم في تمكينهم من العمل الحر وخلق فرص عمل لائقة داخل الوطن، والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وشهد افتتاح البرنامج حضور المهندس مصطفى جابر عبد العال مدير عام مديرية العمل بمطروح، ومدير مركز التدريب المهني، إلى جانب مسؤولي التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية التدريب العملي المباشر وربطه باحتياجات سوق العمل بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج تدريب 50 شاباً من أبناء محافظة مطروح على أعمال السباكة والأدوات الصحية، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي تحت إشراف متخصصين وخبراء في المجال.

كما يحصل المتدربون على عدد من المزايا خلال فترة التدريب، من بينها بدل تدريب يومي لتحفيزهم على الاستمرار والالتزام، بالإضافة إلى تسليم حقيبة أدوات عمل (شنطة عدة) وبالطو تدريب لكل متدرب، بما يساعدهم على اكتساب المهارات التطبيقية والاستعداد للانخراط في سوق العمل فور انتهاء التدريب.

وأكدت وزارة العمل أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التدريب المهني التحويلي، ورفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للمهن المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.

وشددت الوزارة على استمرارها في التوسع في برامج التدريب بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف إعداد كوادر فنية ماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب المصري.

بالصور

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

