هل ضاعت البطولة؟ ضياء السيد يفجر مفاجأة بشأن حظوظ الأهلي في الدوري

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، أن فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري ما زالت قائمة رغم صعوبة الموقف الحالي.

وأوضح ضياء السيد أن الوضع الذي يمر به الأهلي هذا الموسم لم يكن متوقعًا قبل انطلاق المنافسات، مشيرًا إلى أن الفريق بات مطالبًا بالتركيز الشديد في المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على آماله في حصد البطولة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أقصى درجات التركيز من اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.