الأسد والعقرب والحمل والجدي.. صفات مثيرة للجدل في علم الأبراج

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ما يعرف بتصنيفات “الأبراج النرجسية”، والتي تنسب لبعض الأبراج صفات مثل حب السيطرة والظهور، في إطار التنجيم الترفيهي، دون أي أساس علمي مثبت.



برج الأسد

يوصف بأنه يحب لفت الانتباه ويبحث دائمًا عن الأضواء، ويتمتع بثقة عالية في النفس، وقد يظهر أحيانًا بشكل محب للسيطرة أو القيادة.

برج العقرب

يعرف بالغموض وقوة الشخصية، شديد الملاحظة ولا ينسى بسهولة، ويُنظر إليه أحيانًا على أنه يميل للتحكم في العلاقات.

برج الحمل

يتميز بالاندفاع وسرعة اتخاذ القرار، يحب القيادة والمبادرة، وقد يبدو صريحًا وحادًا في بعض المواقف.

برج الجدي

عملي جدًا ويركز على النجاح والطموح، قد يُفهم أحيانًا على أنه بارد أو أقل تعبيرًا عن المشاعر بسبب انشغاله بالإنجاز.

وأكد خبراء علم النفس أن هذه التصنيفات لا تستند إلى أي دليل علمي، موضحين أن شخصية الإنسان لا تحدد ببرجه، وإنما تتشكل من عوامل متعددة مثل التربية والبيئة والخبرات الحياتية.