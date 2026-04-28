لفوزه بفضية إفريقيا.. محافظ كفرالشيخ يهنئ بطل المصارعة محمد عبد الرحمن

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اللاعب محمد عبدالرحمن، بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخب مصر، بمناسبة فوزه بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة إفريقيا للمصارعة تحت 17 سنة وزن 71 كجم، والتي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 31 دولة، وتستمر حتى 5 مايو 2026.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة، ويعكس نجاح منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، في ظل اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة، لبناء أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تمنياته للاعب بمواصلة تحقيق الإنجازات والتفوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة الأبطال الرياضيين، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب محمد عبد الرحمن، وزن 71 كجم تحت 17 سنة، حقق الميدالية الفضية في البطولة بعد فوزه على جنوب أفريقيا والمغرب فى المنافسات، متمنيًا استمرار تحقيق منتخب مصر نتائج متقدمة خلال منافسات البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يضم 3 لاعبين من أبناء المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، وهم: محمد عبدالرحمن، وعمر حسين، ومحمد القاسم، وذلك بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ.