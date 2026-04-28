استئناف الإسماعيلية تؤيد حكم الإعدام على قاتل خالته المسنة

أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "أحمد إبراهيم عفيفي"، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل خالته المسنّة "رجاء كساب" داخل شقتها بمنطقة شارع المستشفى بدائرة قسم ثانٍ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهم على إنهاء حياة المجني عليها داخل مسكنها، في جريمة هزّت الشارع الإسماعيلي، حيث كشفت التحقيقات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة كان السرقة، بعدما استولى على مشغولاتها الذهبية عقب ارتكاب الواقعة.



وجاء حكم المحكمة بعد استعراض أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، لتقضي بتأييد حكم الإعدام، في واحدة من القضايا التي أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، نظرًا لبشاعة الجريمة واستهداف المجني عليها داخل منزلها.