رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع إنشاء جناح بمعهد ناصر

تابع الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، صباح اليوم الخميس، آخر التطورات في عملية إنشاء مبنى جديد في معهد ناصر الإعدادي الثانوي بإدارة الخارجة التعليمية.

واستمع مرعي إلى شرح وافٍٍ من المهندس محمد خليل حول ما تم إنجازه من إنشاءات تلبي متطلبات التشغيل للمبنى الجديد الذي يمثل إضافة بارزة للعملية التعليمية وتحسين جودتها.

كان ذلك بحضور المهندس محمد خليل مدير العمليات والمهندس أحمد خليل المهندس المشرف والأستاذ أشرف عمر فني العمليات، وكان في استقبالهم الشيخ احمد عبد المنعم شيخ معهد ناصر الإعدادي الثانوي.