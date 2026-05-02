تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يُعرض على قناة صدى البلد صباح اليوم، تفاصيل حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الرابعة والسبعين، والذي أقيم مساء الجمعة 1 مايو 2026 في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بالقاهرة.

تضمن الحفل العديد من الفعاليات المميزة، حيث تم تكريم عدد من نجوم السينما وصنّاع الأفلام. أبرز الجوائز كانت فوز أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "6 أيام"، بينما فازت رحاب عنان بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "دخل الربيع بيضحك".

كما تم تكريم المخرجة نهى عادل، التي فازت بجائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو عن فيلم "دخل الربيع بيضحك"، الذي حصد أيضًا جائزة أفضل فيلم لهذا العام.

كما عرض البرنامج بعض مشاهد من الحفل، وتناول تكريم لجنة التحكيم التي ضمت عددًا من الأسماء البارزة في السينما، مثل أشرف عبد الباقي، يسرا اللوزي، وسلاف فواخرجي.

في ختام الحلقة، أشار البرنامج إلى أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يعد من أهم المهرجانات السينمائية في مصر، ونجح هذا العام في تقديم عروض وأفلام مميزة لاقت إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم.

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

