الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. انطلاق الدورة الـ74 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

انطلاق الدورة الـ74 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.. تكريم نجوم الفن والإعلام واحتفاء بالإبداع السينمائي
انطلاق الدورة الـ74 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.. تكريم نجوم الفن والإعلام واحتفاء بالإبداع السينمائي

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أحد أعرق المهرجانات الفنية في مصر، وذلك تحت رئاسة الأب بطرس دانيال، حيث تقام مراسم الافتتاح في أجواء احتفالية مميزة تمتد فعالياتها من 24 أبريل وحتى الأول من مايو 2026، بقاعة النيل التابعة للآباء الفرنسيسكان.


ويحمل المهرجان هذا العام طابعًا خاصًا، حيث يشهد تكريم نخبة من أبرز نجوم وصُنّاع السينما والإعلام الذين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم. فقد قررت إدارة المهرجان منح جوائز الريادة السينمائية لكل من خالد الصاوي، صابرين، رياض الخولي، وسماح أنور، تقديرًا لمسيرتهم الطويلة وإسهاماتهم البارزة في الفن.


كما تتضمن قائمة المكرّمين منح جائزة المركز الخاصة للدكتورة غادة جبارة، فيما يحصل السيناريست مجدي صابر على جائزة فريد المزاوي، وينال المخرج مجدي أحمد علي جائزة الأب يوسف مظلوم. وفي مجال الإعلام، يكرم المهرجان الإعلامي أسامة منير بجائزة التميز الإعلامي.


وفي إطار دعم الإبداع الفني بمختلف تخصصاته، تشمل جوائز هذا العام تكريم الفنان محمد الصاوي، والموسيقار خالد حماد، والفنانة جومانا مراد، والناقدة ماجدة موريس، ومدير التصوير مازن المتجول، تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني.


كما أولت إدارة المهرجان اهتمامًا بالمواهب الشابة، حيث قررت منح الجائزة التشجيعية للفنان الصاعد أحمد غُزّي، في خطوة تعكس دعم الأجيال الجديدة وتشجيعها على الاستمرار في الإبداع.


وعلى صعيد المسابقة الرسمية، اختارت اللجنة العليا ستة أفلام فقط من بين 38 عملًا سينمائيًا تم عرضها خلال العام، وفق معايير فنية وإنسانية وأخلاقية دقيقة. وتضم القائمة أفلام: “6 أيام” للمخرج كريم شعبان، و“سنو وايت” للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن، و“ضي (سيرة أهل الضي)” للمخرج كريم الشنّاوي، و“هابي بيرث داي” للمخرجة سارة جوهر، و“فيها إيه يعني؟!” للمخرج عمر رشدي حامد، و“دخل الربيع بيضحك” للمخرجة نهى عادل.


وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة مجموعة من أبرز الأسماء في الوسط الفني، حيث تترأسها المخرجة كاملة أبو ذكري، وتشارك في عضويتها كوكبة من النجوم والخبراء، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة سولاف فواخرجي، والكاتبة مريم نعوم، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والمونتيرة منى ربيع، والموسيقار تامر كروان، إلى جانب مهندس الديكور فوزي العوامري.
ويؤكد انطلاق هذه الدورة استمرار دور المهرجان كمنصة فنية رائدة تحتفي بالقيم الإنسانية والإبداع الحقيقي، وتسلط الضوء على الأعمال التي تجمع بين الجودة الفنية والرسالة الهادفة، في مشهد يعكس حيوية السينما المصرية وتطورها المستمر.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

سيناء
سيناء
المقليات
المقليات
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
البطيخ
البطيخ
