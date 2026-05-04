الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النواب يحيل تقارير الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن 25 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن العمل على تقديم خدمات عامة أو حل بعض المشاكل التي تواجه المواطنين.

ومن المقرر أن يوصي مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد من توصيات في هذا التقارير.

وتضم قائمة الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة، طلبات النائب حازم حمادي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء كوبري على مزلقان السكة الحديد بقرية بلصفورة المؤدى إلى مدينة سوهاج والمراكز الأخرى – محافظة سوهاج، النائب أمير الجزار، بشأن إنشاء مطلع ومنزل باتجاه الطريق الصحراوي بنزلة تلوانه (نزلة سعد عطية) على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، النائب مصطفى البنا، بشأن رصف طريق الفيوم – جبل سعد – لربط مراكز وقرى محافظة الفيوم.


كما تتضمن قائمة الإحالات من مجلس النواب، إلى الحكومة، طلبات النائب محمد جبريل، بشأن عمل كوبري مشاه في منطقة بشائر الخير القباري أمام مجمع البنوك ومحطة تموين الوقود – محافظة الإسكندرية، النائب محمود الشيخ، بشأن إنشاء مقر دائم لمصلحة الشهر العقاري لخدمة أهالي دائرتي دار السلام والبساتين – محافظة القاهرة، النائب جلال مازن جلال، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بالقطاع الريفي – محافظة السويس، والنائب عمرو عويضة، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طما – محافظة سوهاج.

وتضم القائمة كذلك طلب النائب علاء محمود عبد الغنى، بشأن إنشاء حمام سباحة بمركز شباب منقباد – مركز أسيوط، النائب أحمد حسين جودة، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى المركزي بمركز الفتح – محافظة أسيوط، النائب محمد رشوان، بشأن رفع كفاءة وتطوير مستشفى الغنايم المركزي – محافظة أسيوط، النائب محمد الصالحي، بشأن استكمال وتجهيز وتشغيل مستشفى الطوارئ بالشوبك التابع لجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، النائب محمد بنجي، بشأن دعم وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة قنا وسرعة تشغيل مستشفى قنا الجديدة النائب محمد رشوان، بشأن سرعة توصيل خط مياه شرب مرشحة من محطة مرشحات صدفا إلى مركز الغنايم – محافظة أسيوط، النائب أحمد العطيفى، بشأن الإسراع فى إنشاء محطة رفع صرف صحي بغرب السكة بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط، والنائب أحمد السنجيدى، بشأن سرعة إنشاء محطة مياه شرب جديدة لخدمة مركزي دكرنس وبنى عبيد – محافظة الدقهلية.

وتتضمن الإحالات طلب النائب هان أحمد شحاتة، بشأن سرعة إدراج مشروع الصرف الصحى بمنطقة كفر فانوس التابع لمجلس قروي كفر تصفا، مركز كفر شكر - محافظة القليوبية، ضمن خطة العام المالى 2026/2027، النائب عمران أبو عقرب، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة غرب السكة الحديد – مركز أبو تيج – محافظة أسيوط، النائب فريد واصل، بشأن إعادة تخطيط واستغلال مساحة الأرض المقام عليها المصالح الحكومية بقرية ميت بدر حلاوة - مركز سمنود - محافظة الغربية، وإرجاء إقامة أي منشآت حديثة عليها وذلك بعد إعادة تخصيص المكان الأنسب والمطابق للشروط، النائب أحمد العطيفي، بشأن إنشاء محطتي رفع صرف صحى بالناحيتين الفليو والشيخ راجح-مركز أبو تيج – محافظة أسيوط، والنائب حازم حمادي، بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية العواشير – مركز جزيرة شندويل – محافظة سوهاج.

كما تتضمن قائمة الإحالات من مجلس النواب، إلى الحكومة طلبات النائب شعبان لطفى، بشأن إنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بحوض الساقية نمرة (12) لخدمة قرية بنى واصل – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج، النائب محمود حبيب، بشأن إنشاء مدرسة يابانية أو تكنولوجية بأرض التدريب المهني بمركز أبو حمص – محافظة البحيرة، النائب عمرو عويضة، بشأن تخصيص جزء من أرض فضاء أملاك دولة بجوار محطة الصرف الصحي بقرية الشيخ رحمة – مركز طهطا – محافظة سوهاج، وذلك لإنشاء مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة، النائب أحمد العجوز، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي في قرية طوخ بنجع الكريمات – مركز نقادة – محافظة قنا، والنائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بحوض الساقية نمرة (12) بزمام بني واصل لخدمة نجوع يعقوب والنجوع المجاورة التابعة لسفلاق وعرب بنى واصل – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

