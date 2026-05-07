خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح

تزايد في السنوات الأخيرة إقبال الشباب والرياضيين على استخدام المكملات الغذائية بهدف تحسين الأداء البدني وتسريع بناء العضلات، إلا أن هذا التوجه أصبح يثير الكثير من التحذيرات الطبية، خاصة في ظل الاستخدام العشوائي دون استشارة متخصصين.

مخاطر صحية متعددة قد تصيب

ومع انتشار هذه المنتجات بسهولة في الأسواق ومواقع البيع المختلفة، برزت مخاطر صحية متعددة قد تصيب الكبد والكلى والجهاز الهرموني عند الإفراط في تناولها أو استخدامها بشكل غير صحيح.

وأكد الدكتور عمرو صبحي، الأخصائي النفسي لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال وألعاب القوى، أن ألعاب القوى تُعد من الرياضات الأساسية التي تساعد الأطفال والشباب على اكتساب مهارات حركية مثل الجري والقفز والتوازن، إلى جانب تنمية مهارات نفسية مهمة مثل الثقة بالنفس والانضباط وتحمل المسؤولية.

فوائد الرياضة على الصحة النفسية

أوضح خلال صباح البلد أن ممارسة الرياضة تمنح اللاعبين مرونة نفسية وقدرة أعلى على التركيز، خاصة أن المنافسة في ألعاب القوى تعتمد على فروق زمنية بسيطة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على بناء الشخصية وتعزيز قوة التحمل والاعتماد على الذات.

ألعاب القوى ودعم أقل من الرياضات الأخرى

وأشار إلى أن ألعاب القوى كانت تُعرف سابقًا بأنها “الرياضات الشهيدة” بسبب ضعف الدعم المادي والإعلامي مقارنة بالألعاب الجماعية، رغم أهميتها الكبيرة في تكوين الرياضيين.

تحذير من المكملات الغذائية

وحذر من الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي، موضحًا أن بعض الشباب يلجأون إليها للحصول على نتائج سريعة دون معرفة آثارها الصحية الخطيرة.

أهمية التغذية السليمة

أكد أن الاعتماد يجب أن يكون على التغذية السليمة والخطط العلمية التي يضعها متخصصو التغذية الرياضية، بدلًا من الاستخدام العشوائي للمكملات التي قد تسبب أضرارًا صحية على المدى الطويل.