كيفية الحج وأداء المناسك بطريقة صحيحة وسهلة بالتفصيل

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أركان الحج هي: الإحرام وهو التجرد من الدنيا ويقبل على الله، والإحرام يكون بالقلب وبالشكل، ويكون بارتداء الإزار الخالي من المخيط وغير المحيط للرجال، وللمرأة ارتداء ملابسها العادية مع نية الدخول في مناسك الحج.

كيفية الحج بالتفصيل

وأضاف السيد عرفة، في فيديو لموقع صدى البلد، أن النبي جعل للإحرام ميقاتا مكانيا وآخر ميقاتا زمانيا وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.

وتابع: يقول الحاج عند الإحرام التلبية وينوي بقوله "لبيك اللهم حجة" ويكون بذلك قد أحرم وتجرد من الأهواء والدنيا وأقبل على الله.

وذكر أن ثاني أركان الحج وهو الوقوف على جبل عرفات يوم تسع من ذي الحجة، منوها أن النبي علمنا أن الوقوف على عرفات هو أهم ركن من أركان الحج، وفي يوم عرفة يتجلى الله على عباده برحماته وبركاته، وهو أكثر يوم في الدنيا يعتق الله فيه العتقاء من النار ويباهي بالحجاج ملائكة السماء.

وأوضح أن هناك ركن الطواف وهو من أركان الحج وهو طواف الإفاضة ويكون في يوم العيد وبعد رمي الجمرات وبعد ذلك يأتي السعي بين الصفا والمروة ثم الحلق والتقصير، فهذه طريقة أداء الحج بطريقة سهلة ومبسطة لكل المسافرين إلى حج بيت الله الحرام.

مناسك الحج والعمرة

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن مناسك الحج والعمرة تبدأ بالإحرام من الميقات المكاني، ثم التوجه إلى مكة المكرمة لأداء الطواف حول الكعبة سبعة أشواط تبدأ من الحجر الأسود، يعقبها السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق أو التقصير للتحلل من العمرة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن للحج ثلاثة أنواع هي: الإفراد، والقِران، والتمتع، ولكل نوع أحكامه الخاصة المتعلقة بالإحرام والهدي والتحلل.

وأضافت دار الإفتاء، أن الحجاج يتوجهون في يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، إلى منى للمبيت بها، ثم يقفون بعرفة في اليوم التاسع حتى غروب الشمس، قبل التوجه إلى المزدلفة للمبيت بها.

وفي يوم النحر، يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى، ثم يذبح الهدي ويحلق شعره ويؤدي طواف الإفاضة، قبل العودة إلى منى لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات، ثم يختتم مناسكه بطواف الوداع في مكة المكرمة.

