رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما هي شروط وجوب الحج على المسلم؟.. الأزهر للفتوى يكشف عنها

محمد شحتة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شروط وجوب الحج على الإنسان، منوها بأنها: “الإسلام، البلوغ، العقل، الاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة”.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور على فيس بوك، أن من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا؛ فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا؛ أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه- على المختار للفتوى-، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ؛ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

وتابع مركز الأزهر: وحجَّ النبيُ حجَّةً واحدة في عُمره، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة بعد فتح مكة، ودَّع فيها أصحابه وأُمَّته؛ ولذلك سميت بحجة الوداع، فقال لهم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا». [أخرجه البيهقي].

وتُعدّ حجّة الوداع لقاءً مهمًّا بين النبيّ والمسلمين، وفيها أرسى رسولُ الله القواعدَ التي تضمن للإنسان والمجتمع حياة آمنة ومستقرة، وكذا التطور والنَّماء للفرد خاصة وللمجتمع بصفة عامة.

ما هي أنواع الحج وما معنى كل نوع؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي لمن قدَّر له الله- تعالى- النسك؛ أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام الحج والعمرة، بحيث تقع أعماله صحيحة شرعًا، ويتفقه في ذلك ويسأل أهل الفقه والفتوى- خاصة المؤسسات الإفتائية- عما لا يعرفه ليكون على بصيرة في أمره.

وأوضحت دار الإفتاء في شرح أنواع الحج، أن القِران هو أحد أنواع الحج، ومعناه أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، ويجب عليه الهدي إما بالذبح أو بشراء صك الهدي من المؤسسات المختصة بذلك.

وذكرت دار الإفتاء أن الإفراد هو أحد أنواع الحج، ومعناه القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ. [أقرب مكان خارج حدود الحرم].

وأضافت دار الإفتاء أن التمتع هو أحد أنواع الحج الثلاثة ومعناه أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، ويجب عليه الهدي إما بالذبح أو بشراء صك الهدي من المؤسسات المختصة بذلك.

وتابعت دار الإفتاء: وانفرد الحجُّ عن غيره من العبادات بأنه:

• جمع بين ألوان من العبادات؛ فهو عبادة بدنية ومالية.

• له مواقيت مكانية محدَّدَة لإقامة شعائره.

• لا يبطل بترك الواجبات؛ بل يُجبَر ويُصَحَّح.

• إذا فَسَدَ وَجَبَ إتمامُه، ثم قضاء حجٍ آخر مكانه.

• له شعار نبوي خاص وهو: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.

