الأردن يطلق أول مشروع للأمونيا الخضراء باستثمار مليار دولار لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

وقعت الأردن، اليوم /الأحد/، أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمملكة، بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "الأردن للأمونيا الخضراء"، وهي ائتلاف بولندي إماراتي بدعم فني هولندي، وذلك بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في الأردن بمجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، في إطار توجه المملكة نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة و تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.

وقال الخرابشة إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خاصة في مدينة العقبة.

وأوضح أن المشروع يمثل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، بقدرات توليد تصل إلى 550 ميجاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

وأضاف أن التكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بنحو مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، مع توقعات بالوصول إلى الغلق المالي خلال سبتمبر 2027، على أن يبدأ التشغيل التجاري في نوفمبر 2030.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة للأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

وأكد الخرابشة أن المشروع سيسهم كذلك في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي؛ بما يدعم التزامات الأردن في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالمملكة، يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء؛ بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشكل أيضا خطوة متقدمة على مسار إدخال الأردن إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.