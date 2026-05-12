تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانيها يبلغ (11) سفينة وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(701) شاحنة و(68) سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2310 ركاب.



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن حركة الواردات شملت (5) سفن و(2000) طن بضائع و(263) شاحنة و(64) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(10) آلاف طن بضائع و(438) شاحنة و(4) سيارات، مشيرة إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهي PELAGOS Expressو، Pan LiLi والرياض، بينما غادرت أربع سفن وهي (Alcudia Express، والحرية2، والرياض وأمل)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(236) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور، وسينا).