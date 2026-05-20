بحضور رئيس الوزراء.. محافظ الوادي الجديد تشارك بمؤتمر استشراف مستقبل مصر بالتعليم

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم ، في فعاليات مؤتمر "استشراف مُستقبل مصر في التعليم" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تحت عنوان "عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المُستقبلية"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بالعاصمة الجديدة، بمشاركة لفيف من الوزراء والمحافظين والسفراء.

وأوضحت المحافظ أن هذا الحدث رفيع المستوى يأتي تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين حكومة مصر، ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، حيث يُمثل نقطة فارقة لعرض دراسة مُتكاملة حول الجهود المبذولة لإصلاح التعليم في مصر خلال العامين الماضيين، وفق أجندة طموحة تُعيد صياغة المنظومة التعليمية، بهدف تمكين الأطفال والشباب المصري، وتزويدهم بالمهارات والقيم الأساسية اللازمة من أجل استشراف مستقبل الوطن.