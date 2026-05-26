قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استفزازات متكررة.. القدس تحذر من استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الدينية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي
لماذا يجب علينا الصيام في يوم عرفة؟.. 7 أسباب تجعلك تفوز بهذا اليوم
لماذا ارتفع سعر المشمش فجأة؟.. نقيب الفلاحين يجيب
هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
أزمة بسبب الأهلي.. كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال للدول الأعلى تصنيفًا
قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
أذكار يوم عرفة المستحبة.. 4 أذكار تنال بها المغفرة في أعظم أيام الدنيا
قبل العيد بساعات.. أسعار الطماطم تفاجئ الجميع| كم وصل سعر الكيلو؟
مرفوض تماما.. نشأت الديهي يهاجم أكمل قرطام: ما فعله ابتزاز رخيص للدولة
ستيلانتس ودونج فنج تتجهان لتوسيع شراكتهما عبر مشروع أوروبي جديد
سندفع الشرط الجزائي فقط... الأهلي يرد على مطالب وكيل توروب لإنهاء التعاقد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى يستعيد المفلس حقوقه المدنية والتجارية؟.. القانون يجيب

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي
حسن رضوان

وضع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس مجموعة من الضوابط المنظمة لرد الاعتبار إلى المفلس، محددًا حالات استعادة الحقوق القانونية والتجارية، سواء بانقضاء المدد القانونية أو عبر سداد الديون والتوصل إلى تسويات مع الدائنين، في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين ومنح المتعثرين فرصة جديدة للاندماج مجددًا في النشاط الاقتصادي.

تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، شروط وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.

تفاصيل رد الاعتبار للمفلس بالقانون

وتنص المادة 239، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

ووفقا للمادة 341، يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.

(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.

وتقضى المادة 242، بأنه إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.

وتنص المادة 243، على أنه لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.

وفى ضوء المادة 244، يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

قانون تنظيم إعادة الهيكلة لرد الاعتبار المفلس الصلح الواقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

البن

80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

أسعار الذهب اليوم قبل عيد الأضحى

قفزة جديدة في عيار 21.. والجنيه الذهب يقترب من 55 ألف جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب

دعاء يوم عرفة للمتوفي.

دعاء يوم عرفة للمتوفي.. احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس غدا

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

بالصور

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد