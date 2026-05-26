جنايات المنصورة تصدر حكمها بإعدام المتهم بقتل شهيدة الشجاعة بدكرنس

قـضـت مـحـكـمـة جـنـايـات الـمـنـصـورة بـالـإعـدام شـ،ـنـ،ـقـاً لـلـمـتـهـم بـقـ،ـتـل "فـاتـن عـويـضـة سـالـم عـويـضـة"، 55 عاما، والـتـي لـقـبـهـا الأهـالـي بـ"شـهـيـدة الـشـجـاعـة"، بعـزبـة طـراد بـالـمـحـمـوديـة الـتـابـعـة لـمـركـز دكـرنـس فـي مـحـافـظـة الـدقـهـلـيـة.

وتعود أحـداث الـواقـعـة عـنـدما تلقت مـديـرية أمـن الـدقـهـلـيـة إخـطـاراً مـن مـديـر الـمـبـاحـث الـجـنـائـيـة، يـفـيـد بـورود بـلاغ إلـى مـأمـور مـركـز شـرطـة دكـرنـس، بـمـصـرع سـيـدة إثـر إصـابـتـهـا بـطـلـق نـ،ـاري فـي الـبـطـن والـفـخـذ.

وتبين من الـتـحـريـات أن الـمـتـهـم كـريـم عـثـمـان محمد محمد، 27 عاما، مـقـيـم بـقـريـة مـيـت طـريـف، تـسـلـل إلـى مـنـزل إحـدى الـسـيـدات الأرامل لسرقتها، بـعـد تـردد أنـبـاء بـيـن الأهـالـي عـن امـتـلاكـهـا مـبـلـغـاً مـالـيـاً كـبـيـراً.

وأثناء مـحـاولـتـه الـهـرب، تـصـدت لـه الـمـجـنـي عـلـيـهـا بـشـجـاعـة، وحـاولـت مـنـعـه والاسـتـغـاثـة بالأهـالـي، فـبـادرهـا الـمـتـهـم بـإطـ،ـلاق الـرصـ،ـاص عـلـيـهـا مـن سـلاح خـرطـوش لتفارق الـحـيـاة داخـل مـسـتـشـفـى دكـرنـس الـعـام، وتحرر محضر بالواقعة.