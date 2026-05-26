محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جاهزية الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على متابعة انتظام العمل بجميع القطاعات والمرافق الحيوية، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، مع انعقاد غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات على مدار الساعة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال العامة ومنافذ بيع السلع الغذائية، بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، للتأكد من جودة وصلاحية السلع وتوافرها بالكميات المناسبة، مع متابعة انتظام صرف الخبز المدعم والمواد البترولية والسلع التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي طوارئ.

تحرك تنفيذي

وفيما يخص المجازر، أكد محافظ الغربية فتح جميع المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد، مع استمرار الإشراف البيطري الكامل للكشف على الماشية قبل وبعد الذبح، وحظر الذبح خارج المجازر الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتخلص الآمن من المخلفات.

طوارىء عيد الأضحي

كما وجّه المحافظ باستمرار الجهود في إزالة التعديات ومخالفات البناء في المهد، مع متابعة مواقف النقل العام ومنع أي استغلال للمواطنين، ورفع كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات بالشوارع والميادين ومحيط المساجد وساحات الصلاة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع متابعة حركة المرافق والخدمات الحيوية خلال أيام العيد، إلى جانب متابعة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وملف التقنين، مع تسريع معدلات الأداء والانتهاء من الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات أمام المواطنين.

تفعيل غرف العمليات

وأكد محافظ الغربية أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد الفعّال لرؤساء المراكز والمدن على مدار الساعة، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أزمات، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لتحقيق الانضباط العام وتوفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

دعم الجهات التفيذية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات، لمتابعة الجاهزية الكاملة والتأكد من تنفيذ جميع التكليفات الخاصة بخطة الاستعداد للعيد.