الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بديل صحي ومجاني للحفاظ على البيئة.. 23 مجزراً جاهزاً لاستقبال المضحين في الجيزة

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة
أحمد زهران

قامت محافظة الجيزة، بتجهيز 23 مجزرا ورفع كفاءتها، وتهيئتها لاستقبال الجمهور والمضحين خلال عيد الأضحى المبارك، بكافة أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، والتى تقدم خدماتها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

عناوين المجازر التي تم تخصيصها كالتالي:

1- مجزر المنيب بشارع المدبح.

2- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

3- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

4- مجزر وردان بقرية وردان بمنشأة القناطر.

5- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

6- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

7- مجزر كرداسة بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

8- مجزر ناهيا بالمريوطية.

9- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

10- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

11- مجزر سقارة.

12- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

13- مجزر العياط.

14- مجزر المتانيا بالعياط.

15- مجزر الصف بمدينة الصف.

16- مجزر أطفيح بشارع السوق.

17- مجزر القبابات.

18- مجزر البرمبل بأطفيح.

19- مجزر الباويطي بالواحات البحرية.

20- مجزر منديشة بالواحات البحرية.

21- مجزر الزبو بالواحات البحرية.

22- مجزر دينا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٢ (خاص).

23- مجزر البشاير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو ٧٦ بمنطقة ريجوا (خاص). 


وحرص الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على تفقد عدد من المجازر بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة إنتهاء مديرية الطب البيطرى من إستعداداتها قبل ٢٤ ساعة من بدء إستقبال المواطنين لذبح الأضاحى.

وإستهل المحافظ جولته بتفقد مجزر المنيب، حيث إستعرض مدير المديرية خط السير المقرر لاستقبال الأضاحى وتنفيذ عمليات الذبح والسلخ ووضع الأختام.

كما تابع محافظ الجيزة موقف الإستعدادات الخاصة بمجزر الوراق للإطمئنان على جاهزية المداخل وعمليات الإستقبال وعنابر الكشف والذبح وتجهيز الأضاحى لتسليمها للمواطنين المترددين على المجزر خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والمساعدين والعاملين بكل مجزر لسرعة تنفيذ دورة الذبح، وذلك لإستيعاب الضغوطات المتوقعة وتسليم اللحوم لكل مضحى بصورة أمنة وصحية.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بمحيط مجزرى المنيب والوراق، مشدداً على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لمنع أية معوقات بمحيطها وتسهيل حركة مركبات نقل الأضاحى أثناء دخولها وخروجها من المجازر لتفادى التكدسات، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لمنع إلقاء أية مخلفات بمحيط المجازر ونقل ناتج أعمال الذبح أولاً بأول لمدفن شبرامنت الصحى.

وتهيب محافظة الجيزة المواطنين بالإلتزام بذبح الأضاحى بالمجازر المعلنة والتى توفر بديل أمن وصحى ومجانى لعمليات الذبح العشوائى بالشوارع للحفاظ على البيئة وتفادى العقوبات القانونية.

