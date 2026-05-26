اليونان تمدد خطط دعم وقود الديزل حتى نهاية يونيو

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الثلاثاء/، إن الحكومة ستمدد الدعم على وقود الديزل حتى نهاية يونيو المقبل.

وأوضح ميتسوتاكيس - خلال اجتماع لمجلس الوزراء - أن دعم وقود الديزل البالغ 15 سنتًا للتر الواحد في أسواق التجزئة سيخفض سعر الديزل بـ 30 سنتًا مقارنة بمستويات شهر مارس. وفق صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وتابع: " نواصل دعم الدخل في مواجهة الأزمات، وبالطبع نعمل على دفع عجلة إصلاحات كبرى تنهض ببلدنا".

وقد تم تطبيق هذا الدعم في في أبريل الماضي لمساعدة المستهلكين على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بحرب إيران.