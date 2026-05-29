في 6 أشهر.. الكهرباء تتلقى 2,6 مليون طلب وشكوى تشمل توصيل التيار وتركيب العدادات

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا حول أداء المنظومة الالكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على سرعة الاستجابة للبلاغات، وخفض زمن تقديم الخدمة، وإزالة أسباب الشكوى والرصد لعدد الشكاوى والطلبات ونوعياتها ومعدلات تكرارها وتقسيمها جغرافياً وتحليل الأرقام والبينات واستخدامها فى خطة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

أوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الأداء للمنظومة ومنصة الخدمات الالكترونية بأدواتها المتنوعة والمتعددة فى كافة القطاعات والشركات التابعة، عن تلقى مايقرب من 2,6 مليون طلب وشكوى منذ مطلع العام الجاري، عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية المختلفة ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومراكز خدمة المواطنين، وقنوات التواصل الاجتماعى، وخدمات الكهرباء الذكية، وتطبيقى (صور مشكلتك، وفواتير الكهرباء )، ومركز تلقى الشكاوى على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، وأظهر التقرير الالتزام بمعايير الجودة فى التعامل مع الطلبات والشكاوى ومتابعة الاداء من خلال فرق التفتيش والرقابة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

أوضح التقرير التباين والتنوع فى الطلبات والشكاوى التى تلقتها منظومة الخدمات الالكترونية والتى عملت عليها خلال النصف الاول من عام 2026, مشيرا إلى الرصد والتحليل الفنى طبقا لطبيعة المنطقة الجغرافية والنشاط السائد وهو ما ينعكس على نوعية الطلبات والشكاوى، وشملت بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء، وتنوعت ما بين القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات، وطلبات زيادة القدرة، والفحص وتسجيل البيانات والقراءات، وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها والتواصل المباشر مع المشتركين وسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل، وشمل التقرير حساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى والانتهاء منها فى إطار معايير الجودة والكفاءة، ورصد التقرير تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تتيح للمواطن حاليا الحصول على 29 خدمة مختلفة، واشار التقرير الى الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء: والتى بلغت حوالي 28 ألف شكوى تم فحصها وقياس معدلات الاستجابة.

قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة مستمرة لمنظومة الخدمات الالكترونية للكهرباء بمنصاتها المتعددة والمتنوعة فى إطار خطة العمل للتحول الرقمي والتوجه نحو الشبكات الذكية، مؤكدا ان الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لجميع الاستخدامات على كافة الجهود، موضحا أن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية طبقا لمعايير الجودة والكفاءة وبما يتناسب وحجم التطور الذى تم على صعيد البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدا استخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليا والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لإزالة أسباب كل شكوى و إصلاح العطل وتقديم الخدمة المطلوبة و تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، موضحا رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الأداء للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.