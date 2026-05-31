تحرك برلمانى لمواجهة التصحر وحماية الأمن الغذائي الأفريقي

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية التي تتطلب تحركًا إفريقيًا جماعيًا ورؤية تنموية شاملة تستند إلى التعاون والتكامل بين دول القارة

لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف والتصحر.

وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكدًا أن البرلمان المصري يدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة متقدماً بعدد من المقترحات والمطالب البرلمانية لدعم التعاون الإفريقي في مجال الزراعة والري ومواجهة التصحر، تتمثل وفى مقدمتها إطلاق مبادرة برلمانية إفريقية لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول الإفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والتوسع في برامج التشجير واستصلاح الأراضي المتدهورة، من خلال وضع خطط مشتركة لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة زحف الصحراء في المناطق الأكثر تأثرًا بالجفاف.



وطالب الدكتور محمد سليم بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه والري الحديث، والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي



وتوفير برامج تمويل وتدريب لصغار المزارعين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، مع دعم استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل مشيراً الى ضرورة الاسراع فى إنشاء شبكة إفريقية للإنذار المبكر ورصد مخاطر الجفاف والتصحر، بما يساعد الحكومات على اتخاذ التدابير الاستباقية وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الكوارث المناخية.



وأكد الدكتور محمد سليم أن القارة الإفريقية تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج الزراعي، شريطة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية مشيراً الى أن معركة إفريقيا ضد التصحر والتغير المناخي ليست معركة بيئية فحسب، بل هي معركة من أجل البقاء والتنمية والكرامة الإنسانية والاستثمار في الزراعة والمياه والتشجير اليوم هو استثمار مباشر في أمن واستقرار ومستقبل أكثر من مليار مواطن إفريقي