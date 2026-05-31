قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقة من أبسط المكونات.. علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام| ما القصة؟
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلمانى لمواجهة التصحر وحماية الأمن الغذائي الأفريقي

محمد سليم، عضو مجلس النواب
محمد سليم، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية التي تتطلب تحركًا إفريقيًا جماعيًا ورؤية تنموية شاملة تستند إلى التعاون والتكامل بين دول القارة
لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف والتصحر.

وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكدًا أن البرلمان المصري يدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة متقدماً بعدد من المقترحات والمطالب البرلمانية لدعم التعاون الإفريقي في مجال الزراعة والري ومواجهة التصحر، تتمثل وفى مقدمتها إطلاق مبادرة برلمانية إفريقية لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول الإفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والتوسع في برامج التشجير واستصلاح الأراضي المتدهورة، من خلال وضع خطط مشتركة لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة زحف الصحراء في المناطق الأكثر تأثرًا بالجفاف.


وطالب الدكتور محمد سليم بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه والري الحديث، والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي


وتوفير برامج تمويل وتدريب لصغار المزارعين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، مع دعم استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل مشيراً الى ضرورة الاسراع فى إنشاء شبكة إفريقية للإنذار المبكر ورصد مخاطر الجفاف والتصحر، بما يساعد الحكومات على اتخاذ التدابير الاستباقية وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الكوارث المناخية.


وأكد الدكتور محمد سليم أن القارة الإفريقية تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج الزراعي، شريطة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية مشيراً الى أن معركة إفريقيا ضد التصحر والتغير المناخي ليست معركة بيئية فحسب، بل هي معركة من أجل البقاء والتنمية والكرامة الإنسانية والاستثمار في الزراعة والمياه والتشجير اليوم هو استثمار مباشر في أمن واستقرار ومستقبل أكثر من مليار مواطن إفريقي

محمد سليم قضية الأمن الغذائي الأمن الغذائي التصحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. خطة لإنشاء مليون ملجأ استعدادًا لأي مواجهة عسكرية

أرشيفية

وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد