برلمانية: زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة و التعليم في موازنة العام المالي المقبل، يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت " سعيد " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن زيادة الإنفاق على الصحة ستسهم في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن دعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.



كما أكدت أن رفع مخصصات التعليم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتقليل الكثافات الطلابية، ودعم خطط التحول الرقمي والارتقاء بمستوى المعلمين، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.

زيادة ٣٠٪؜ فى موازنة الصحة



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستشهد زيادة ٣٠٪؜ فى موازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو ١٣,٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.