نقل جثمان الزوجة المقتولة بقرية أجهور الكبرى إلى المشرحة

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بنقل جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها بقرية أجهور الكبرى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وشهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ حادثا مأساويًا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها طعنا اثر خلالافت اسريه بينهما وتم اخطار الاجهزة الامنية بالواقعة وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



تلقت الاجهزة الامنية بمديرة أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بقيام شخص بانهاء حياة زوجته بطعنها بمنطقة السد بقرية اجهور الكبرى دائرة المركز .



وانتقلت قوة امنية من مباحث مركز شرطة طوخ وبالفحص تبين ان المتوفاة تدعى " ايمان ص ا " 44 سنة وبها عدة طعنات فى انحاء الجسد وتوصلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى " هان ع ن " 49 سنة تاجر موبيليا.



وان سبب الواقعة وجود خلافات عائلية بين الزوجين اضافت التحريات ان المتوفاة سبق لها الزواج من شخص يدعى " وحيد ا " مدرس وتوفى وتزوجته بعدة المتهم ومرا على زواجهما 13 عاما انتهى بمقتل الزوجة على يده طعنا وتم نقل الجثة للمستشفى وضبط المتهم.