طريقة عمل دوناتس بحشوة الكريمة.. أحلى من المحلات

دوناتس بحشوة الكريمة من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دوناتس بحشوة الكريمة، فيما يلي…

مقادير دوناتس بحشوة الكريمة



● 125 مل لبن دافئ

● 7 جرام خميرة جافة

● 100 جرام سكر

● 520 جرام دقيق أبيض

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● 3 بيض

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● بشر برتقال أو ليمون

● 6 ملعقة كبيرة زبدة

● زيت للقلي

● سكر للتغطية

لحشوة الكريمة:

● 500 مل لبن كامل الدسم

● 3 بيض

● 100 جرام سكر

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● بشر ليمونة

● 4 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 ملعقة كبيرة فانيليا



طريقة تحضير دوناتس بحشوة الكريمة



تحضير العجينة:

أضف الحليب والخميرة و¼ ملعقة صغيرة من السكر في وعاء صغير وحرك المزيج ليتجانس. اتركه لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تصبح الخميرة رغوية ومعطرة.



في هذه الأثناء، أضف الدقيق والسكر والملح في وعاء العجان المزود بخطاف الويسك، وامزج على سرعة منخفضة حوالي دقيقة واحدة.

بعد ذلك، قم بتغيير الخطاف إلى خطاف العجن، وأضف خليط الخميرة، والبيض، والفانيليا، وبشر الليمون إلى الوعاء. شغّل العجان على سرعة منخفضة حتى تتجانس المكونات، مع كشط جوانب الوعاء حسب الحاجة، حتى تتكون العجينة على شكل كرة، حوالي دقيقتين.

أثناء تشغيل العجان ، أضف قطعة واحدة من الزبدة في كل مرة، مع السماح لكل قطعة بالاندماج في العجينة قبل إضافة القطعة التالية. بعد دمج آخر قطعة من الزبدة، استمر في العجن لمدة 8 دقائق إضافية مع كشط جوانب الوعاء حسب الحاجة.



انقل العجينة من وعاء العجان إلى سطح نظيف. اعجن العجينة 2 إلى 3 مرات لتصبح ناعمة، وشكلها على شكل كرة. ضع العجينة في وعاء نظيف مدهون قليلًا بزيت نباتي. غطِ الوعاء بغلاف بلاستيكي واترك العجينة تختمر حتى تتضاعف ثلاث مرات عن حجمها الأصلي، حوالي 3 ساعات.



تحضير حشوة الكريم:

اخلط الحليب والبيض والسكر والنشا وبشر الليمون في قدر كبير واخفق حتى تتجانس المكونات. ضع القدر على نار متوسطة واطبخ مع الخفق المستمر لمدة 6 إلى 10 دقائق، حتى يبدأ الكريم بالغليان ويصبح سميكًا جدًا. ارفع القدر عن النار وأضف الزبدة والفانيليا؛ اخفق حتى تتجانس وتصبح ناعمة. اترك الحشوة لتبرد قليلًا، مكشوفة، ثم غطِها بغلاف بلاستيكي بحيث يلامس سطح الكريم مباشرة وضعها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا، من 2 إلى 3 ساعات.



قبل انتهاء تخمير العجينة، قطع 12 مربعًا من ورق الزبدة وضعها على صوانٍ أو أطباق.



حضر الشوبك وقاطع بسكويت دائري. انقل العجينة المختمرة إلى سطح عمل نظيف وافردها. باستخدام قاطع البسكويت، قطع 12 دائرة من العجينة وضع كل واحدة على مربع من ورق الزبدة برفق.

قد تحتاج إلى إعادة فرد العجينة مرة أو مرتين لاستخدام كل الكمية. غطِ الصواني بغلاف بلاستيكي واترك العجينة تختمر لمدة ساعة ونصف.



تحمير الدوناتس:

باستخدام ورقة الزبدة، اخفض الدائرة بعناية في الزيت في المقلاة وأزل ورقة الزبدة بسرعة.



اقلي الدونات لمدة دقيقتين لكل جانب، حتى تصبح ذهبية اللون، مع الحفاظ على حرارة الزيت عند 170 درجة مئوية بين الدفعات.

أثناء أن تكون الدونات دافئة، غطيها بالسكر واتركها لتبرد تمامًا، حوالي 45 دقيقة.



حشو الدوناتس:

عندما تبرد الدونات، أدخل سكينًا صغيرًا في جانب كل قطعة وحرك السكين داخل الدونات لعمل جيب.



ضع رأس دائري على كيس الحلواني واملأه بحشوة الكريم. اضغط على الحشوة في الدونات حتى تنتفخ قليلًا ويبدأ الكريم بالظهور من الفتحة. قدمها فورًا.