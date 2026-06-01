قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 في ملاعب العالم
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-6-2026
إيران تعيد فتح أنفاقها العسكرية.. صور أقمار صناعية ترصد عمليات التأهيل السريعة
تحركات إسرائيلية للحصول على موافقة أمريكية لضرب بيروت
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي
ترامب يرد على المشككين: الاتفاق مع إيران يركز على الملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل دوناتس بحشوة الكريمة.. أحلى من المحلات

طريقة عمل دوناتس بحشوة الكريمة
طريقة عمل دوناتس بحشوة الكريمة
هاجر هانئ

دوناتس بحشوة الكريمة من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دوناتس بحشوة الكريمة، فيما يلي…

مقادير دوناتس بحشوة الكريمة


● 125 مل لبن دافئ

● 7 جرام خميرة جافة

● 100 جرام سكر

● 520 جرام دقيق أبيض

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● 3 بيض

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● بشر برتقال أو ليمون

● 6 ملعقة كبيرة زبدة

● زيت للقلي

● سكر للتغطية

لحشوة الكريمة:
● 500 مل لبن كامل الدسم
● 3 بيض
● 100 جرام سكر
● 2 ملعقة كبيرة نشا
● بشر ليمونة
● 4 ملعقة كبيرة زبدة
● 1 ملعقة كبيرة فانيليا


طريقة تحضير دوناتس بحشوة الكريمة


تحضير العجينة:
أضف الحليب والخميرة و¼ ملعقة صغيرة من السكر في وعاء صغير وحرك المزيج ليتجانس. اتركه لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تصبح الخميرة رغوية ومعطرة.


في هذه الأثناء، أضف الدقيق والسكر والملح في وعاء العجان المزود بخطاف الويسك، وامزج على سرعة منخفضة حوالي دقيقة واحدة.
بعد ذلك، قم بتغيير الخطاف إلى خطاف العجن، وأضف خليط الخميرة، والبيض، والفانيليا، وبشر الليمون إلى الوعاء. شغّل العجان على سرعة منخفضة حتى تتجانس المكونات، مع كشط جوانب الوعاء حسب الحاجة، حتى تتكون العجينة على شكل كرة، حوالي دقيقتين.
أثناء تشغيل العجان ، أضف قطعة واحدة من الزبدة في كل مرة، مع السماح لكل قطعة بالاندماج في العجينة قبل إضافة القطعة التالية. بعد دمج آخر قطعة من الزبدة، استمر في العجن لمدة 8 دقائق إضافية مع كشط جوانب الوعاء حسب الحاجة.


انقل العجينة من وعاء العجان إلى سطح نظيف. اعجن العجينة 2 إلى 3 مرات لتصبح ناعمة، وشكلها على شكل كرة. ضع العجينة في وعاء نظيف مدهون قليلًا بزيت نباتي. غطِ الوعاء بغلاف بلاستيكي واترك العجينة تختمر حتى تتضاعف ثلاث مرات عن حجمها الأصلي، حوالي 3 ساعات.


تحضير حشوة الكريم:
اخلط الحليب والبيض والسكر والنشا وبشر الليمون في قدر كبير واخفق حتى تتجانس المكونات. ضع القدر على نار متوسطة واطبخ مع الخفق المستمر لمدة 6 إلى 10 دقائق، حتى يبدأ الكريم بالغليان ويصبح سميكًا جدًا. ارفع القدر عن النار وأضف الزبدة والفانيليا؛ اخفق حتى تتجانس وتصبح ناعمة. اترك الحشوة لتبرد قليلًا، مكشوفة، ثم غطِها بغلاف بلاستيكي بحيث يلامس سطح الكريم مباشرة وضعها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا، من 2 إلى 3 ساعات.


قبل انتهاء تخمير العجينة، قطع 12 مربعًا من ورق الزبدة وضعها على صوانٍ أو أطباق.


حضر الشوبك وقاطع بسكويت دائري. انقل العجينة المختمرة إلى سطح عمل نظيف وافردها. باستخدام قاطع البسكويت، قطع 12 دائرة من العجينة وضع كل واحدة على مربع من ورق الزبدة برفق.
قد تحتاج إلى إعادة فرد العجينة مرة أو مرتين لاستخدام كل الكمية. غطِ الصواني بغلاف بلاستيكي واترك العجينة تختمر لمدة ساعة ونصف.


تحمير الدوناتس:
باستخدام ورقة الزبدة، اخفض الدائرة بعناية في الزيت في المقلاة وأزل ورقة الزبدة بسرعة.


اقلي الدونات لمدة دقيقتين لكل جانب، حتى تصبح ذهبية اللون، مع الحفاظ على حرارة الزيت عند 170 درجة مئوية بين الدفعات.
أثناء أن تكون الدونات دافئة، غطيها بالسكر واتركها لتبرد تمامًا، حوالي 45 دقيقة.


حشو الدوناتس:
عندما تبرد الدونات، أدخل سكينًا صغيرًا في جانب كل قطعة وحرك السكين داخل الدونات لعمل جيب.


ضع رأس دائري على كيس الحلواني واملأه بحشوة الكريم. اضغط على الحشوة في الدونات حتى تنتفخ قليلًا ويبدأ الكريم بالظهور من الفتحة. قدمها فورًا.

دوناتس بحشوة الكريمة طريقة تحضير دوناتس بحشوة الكريمة مقادير دوناتس بحشوة الكريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

ترشيحاتنا

ألمانيا

ألمانيا تدعو حزب الله وجيش الاحتلال لوقف الأعمال القتالية

ناقلة نفط - أرشيفي

مملوكة لرجل أعمال باكستاني.. قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة السواحل الصومالية

الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي

كاتب فلسطيني لـ«صدى البلد»: السيطرة على 70% من غزة وخطة «الهجرة الطوعية» تهدد مستقبل القضية

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد