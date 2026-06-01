وفري وقتك.. طريقة عمل الكشري الحلة الواحدة في 30 دقيقة

الكشري من أشهر الأطباق المصرية التي يعشقها الكبار والصغار، وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضيره في المنزل بطرق سهلة وسريعة. ومن بين هذه الطرق "الكشري الحلة الواحدة" الذي يوفر الوقت والمجهود مع الاحتفاظ بالمذاق المميز.

المكونات:

كوب أرز

كوب عدس بني مغسول

كوب مكرونة صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة

3 ملاعق كبيرة زيت

2 كوب ونصف ماء ساخن

ملح وكمون حسب الرغبة

لتحضير صلصة الكشري:

2 ملعقة كبيرة زيت

4 حبات طماطم معصورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل وكمون

طريقة التحضير:

في حلة على النار، يشوح البصل في الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي. يضاف العدس ويقلب لمدة دقيقتين، ثم يضاف الأرز والمكرونة مع التقليب. يضاف الماء الساخن والملح والكمون، وتترك المكونات حتى الغليان. تخفض النار وتغطى الحلة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج جميع المكونات. لتحضير الصلصة، يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف الطماطم والصلصة والتوابل وتترك حتى تتماسك. يقدم الكشري ساخناً مع الصلصة، ويمكن إضافة البصل المحمر حسب الرغبة.

ويعد الكشري الحلة الواحدة خياراً مثالياً للأسر الباحثة عن وجبة مشبعة واقتصادية وسهلة التحضير دون الحاجة لاستخدام أكثر من إناء للطهي.