قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم على لبنان
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: عيد الإعلاميين تجسيد لشراكة من أجل بناء المستقبل

رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية : عيد الإعلاميين تجسيد لشراكة من أجل بناء المستقبل من خلال الإعلام الواعي والمسؤول
رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية : عيد الإعلاميين تجسيد لشراكة من أجل بناء المستقبل من خلال الإعلام الواعي والمسؤول
أ ش أ

وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، التهنئة للعاملين في حقل الإعلام بمناسبة عيد الإعلاميين الذي يوافق الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام في ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية.
 

وقال الليثي: " نستحضر -بكل فخر - ذكرى عيد الإعلاميين الثاني والتسعين الذي ارتبط بانطلاق الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934، ذلك الحدث التاريخي الذي لم يكن مجرد بداية لبث إذاعي، بل كان انطلاقة لمسيرة رائدة أسهمت في تشكيل الوعي وصناعة المعرفة وصون الهوية الثقافية المصرية والعربية عبر أجيال متعاقبة".


ووجه الليثي التحيه بكل التقدير إلى العاملين في الحقل الإعلامي وإلى كل مؤسسة إعلامية تؤمن بأن رسالتها لا تقتصر فقط على نقل الأحداث، بل تمتد إلى خدمة الإنسان، و أيضا إلى شباب الإعلاميين الذين يحملون راية المستقبل وحمل الرسالة الإعلاميه بكل مسؤولية حفاظا على الذاكرة الوطنية ومنح الحقيقة صوتًا يصل إلى الناس".


وقال الليثي - في بيان تهنئته- "نقف اليوم على أعتاب عصر إعلامي جديد يشكل منعطفا تاريخيا في مسيرة المهنة؛ فكما غيّرت الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وجه الاتصال الإنساني في مراحل سابقة، يبرز الذكاء الاصطناعي اليوم قوةً محركةً تعيد رسم ملامح المشهد الإعلامي، وتفتح آفاقًا غير مسبوقة للإبداع والتأثير تتعاظم فيه الفرص بقدر ما تتعاظم المسؤوليات ".


وأضاف أن صناعة الإعلام تشهد تطورا كبيرا لم يكن رواد المهنة من جيل الإعلاميين الأوائل يتصورونه حيث سيرون الآن عالمًا مختلفًا تمامًا " غرف أخبار تعمل بالذكاء الاصطناعي - منصات رقمية تنطلق إلى مليارات البشر - محتوي يُنتج وينتشر لحظيا وتقنيات تتطور بوتيرة غير مسبوقة" لكنهم سيؤكدون أيضًا أن جوهر الإعلام الحقيقي لم يتغير.فالحقيقة ما زالت هي الحقيقة..والمصداقية ما زالت هي رأس مال الإعلام..والإنسان ما زال هو الغاية والهدف.
 

وتابع "إذا كان الماضي قد علّمنا أن الإعلام يصنع الرأي العام، فإن المستقبل يؤكد احتياجنا الأكثر الي الإعلام المسؤول الذي يرسخ قيم الحوار والتفاهم، ويواجه التضليل والكراهية، ويسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات " .


ودعا الليثي إلى أن يكون مستقبل الإعلام شراكةً تجعل من الابتكار أداةً لخدمة الحقيقة، ومن الذكاء الاصطناعي وسيلةً لتعزيز الإبداع الإنساني لا استبداله.. وهو ما يجعل رسالة الإعلام أكثر قوة وتأثيرًا، فالإعلاميون جميعا شركاء في صناعة مستقبل أفضل لأمتنا .

الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي انطلاق الإذاعة المصرية الهوية الثقافية المصرية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

كأس العالم

تعديلات جديدة قد تغيّر شكل اللعبة وتضع حدًا لإضاعة الوقت.. كأس العالم 2026

زاك لوفتون

أهلي حلب يتعاقد مع زاك لوفتون بعد التألق مع الأهلي في أفريقيا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يغلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم 2027/2026

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد