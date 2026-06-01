أخبار التوك شو| مي عز الدين تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بدأت بالبكاء وانتهت بالزواج.. مي عز الدين تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها

تصدرت تصريحات الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تفاصيل تعرفها على زوجها وقصة الحب التي جمعتهما، وأن البداية كانت خلال حضورها حفلاً للموسيقار عمر خيرت، حيث تأثرت بإحدى المقطوعات الموسيقية ودخلت في نوبة من البكاء، ليفاجئها زوجها بالوقوف إلى جانبها ومواساتها، ومن تلك اللحظة بدأت قصة الحب التي تطورت لاحقًا إلى ارتباط وزواج.

وفي البداية كشفت الفنانة مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل مشوقة حول بداية قصة حبها واعتراف زوجها لها بالحب لأول مرة.

مين اللي قال للتاني بحبك الأول

وردًا على سؤال: "مين اللي قال للتاني بحبك الأول؟"، أوضحت مي عز الدين، أن زوجها هو من بادر بالاعتراف، وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في بداية فترة تعارفهما.



الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال في سن الدراسة من 6 إلى 12 عاماً، وتركز على الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار التي قد تؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي والتركيز والثقة بالنفس، موضحاً أنها تختلف عن مبادرة "نور حياة" التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نحو 80% من المعلومات التي يتلقاها الطفل داخل البيئة التعليمية تعتمد على حاسة البصر، ما يجعل اكتشاف وعلاج مشكلات النظر أمراً بالغ الأهمية، خاصة أن كثيراً من الأطفال وأسرهم قد لا يدركون وجود ضعف في الإبصار، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر دراسي أو تشخيصات غير دقيقة لصعوبات التعلم.



إجراءات جديدة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة

قالت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن وزارة التربية والتعليم استحدثت نظامًا جديدًا للمجمعات الامتحانية، يقوم على تجميع الطلاب داخل مجمعات امتحانية رئيسية بدلاً من اللجان الصغيرة، بهدف توفير بيئة أكثر تنظيمًا، وتعزيز إجراءات المتابعة والتأمين، بما يضمن إحكام السيطرة على سير الامتحانات داخل تلك المجمعات.

وأوضحت الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة اختارت عددًا من المدارس المتقاربة جغرافيا لتكون ضمن هذه المجمعات، بما يسهم في تسهيل عمليات التأمين والمتابعة ورفع كفاءة الرقابة بامتحانات الثانوية العامة.



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5805 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6765 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7734 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54120 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 1 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.96 جنيه

سعر الشراء: 60.79 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.63 جنيه

سعر الشراء: 70.43 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.



القاهرة 34.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 1 يونيو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 1 يونيو 2026.

حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 34

الإسكندرية 29

بورسعيد 26

مطروح 27

أسوان 40

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 41

أبو ظبي 39

الكويت 43

بيروت 25

القدس 27

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 24

مدريد 34

لندن 22

بكين 36

موسكو 18



شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

يمثل الذهب بالنسبة للكثير من المواطنين والمستثمرين عنصرًا أساسيًا في الادخار والاستثمار، فضلًا عن ارتباطه بالعادات والتقاليد الاجتماعية، خاصة في المناسبات والزواج.

وتشهد أسعار الذهب في السوق تغيرات مستمرة نتيجة تأثرها بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب العالمية، وسعر صرف العملات الأجنبية، ومستويات العرض والطلب.

وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن شراء الذهب من مصادر موثوقة، يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله ذلك من مخاطر على المستهلكين.



الرئيس اللبناني: بلدنا يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنا بلدنا يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، وماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة شعبنا عموما وأهل الجنوب خصوصا.

وأضاف الرئيس اللبناني خلال خبر عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة هي الحاضنة الوحيدة للعيش المشترك والمؤسسات هي الضمانة الوحيدة لصون كيانها.

الزواج التجريبي.. مفاجأة جديدة بشأن قانون الأحوال الشخصية

يتابع جميع المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة ما يحدث بخصوص قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم العلاقات التي تحكم أفراد الأسرة، لأن هذا القانون يمثل ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي وحفظ الحقوق.

وقد أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين عن استيائه الشديد من عدم إشراك النقابة في صياغة مواد القانون، مؤكداً أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع المصري.