صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بعدد من مناطق سفاجا لرفع كفاءة الخدمات

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة للمرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتُنفذ الأعمال تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث واصل قسم الكهرباء بالوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية للكابلات والأسلاك المغذية لأعمدة الإنارة والكشافات بمختلف مناطق المدينة.

وشملت أعمال الصيانة عددًا من المناطق الحيوية، من بينها منطقة الأشغال، وشارع الأزهر، وتقسيم العبور، وتقسيم 6 أكتوبر، والمنطقة الصناعية، وتقسيم الأهالي، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع.

وتضمنت الأعمال فحص وصيانة أعمدة الإنارة، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية، وإصلاح الأعطال الفنية، وصيانة الكشافات واستبدال التالف منها، بما يساهم في تعزيز مستوى الإضاءة وتحقيق عوامل الأمان للمواطنين وقائدي المركبات.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن أعمال الصيانة والمتابعة الدورية مستمرة بجميع شوارع ومناطق المدينة، بهدف الحفاظ على كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية يأتي ضمن أولويات العمل اليومي، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري لمدينة سفاجا وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لتطوير البنية الخدمية بمختلف المدن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب خطط التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.