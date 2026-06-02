خطة النواب توافق على موازنة وزارة التعليم للسنة المالية 2026/2027

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، على موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2027.

و تستعرض اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الآن مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2026/2027.

وكانت اللجنة قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس أمس تأجيل موافقتها على موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان للعام المالي 2026- 2027 لاجتماع لاحق.

ووافقت اللجنة علي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية وتأجيل موازنة البرامج والأداء الخاصة بها لاجتماع لاحق، وسط غياب المهندسة راندا المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسبب اعتذراها عن الحضور.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصل مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2027/2026 محطته الأخيرة بمجلس النواب خلال يونيو المقبل، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي أولي جلسات مناقشتها.