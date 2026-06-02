مستقبل وطن ينظم مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ| صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ سلسلة من المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار دوره المجتمعي ودعمه المستمر للعملية التعليمية، وقبيل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.

وشهدت المراجعات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حضره الآلاف للاستفادة من المحاضرات التعليمية التي قدمها نخبة من المعلمين المتخصصين، بهدف مساعدة الطلاب على مراجعة المناهج الدراسية والتدريب على نماذج الامتحانات.

جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات الحزب ومسؤولي مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء سعيد عمارة، أن تنظيم المراجعات النهائية يأتي في إطار حرص الحزب على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، من خلال توفير خدمات تعليمية مجانية تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أشاد الدكتور علاء جودة بالتعاون المثمر بين حزب مستقبل وطن ومديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم الطلاب وتهيئتهم نفسيًا وعلميًا قبل أداء الامتحانات.

وشهدت الفعاليات حالة من التفاعل الكبير بين الطلاب والمحاضرين، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور بالمستوى التنظيمي للمراجعات وجودة المحتوى العلمي المقدم للطلاب.