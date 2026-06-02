بعد تحطم مقدمة عربة ربع نقل.. الوزارة تجدد تحذيرها من اقتحام المزلقانات

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن واقعة اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفا وهو مغلق، ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من العربة نتيجة اصطدامها بأحد القطارات العابرة للمزلقان المغلق، ما عرض حياة سائق العربة والمواطنين لخطر الموت، وتعرضه لغرامات مالية بقيمة ما تم إتلافه من مهمات السكة الحديد المملوكة للدولة نتيجة لهذا السلوك السلبي غير المسؤول.

اقتحام مزلقان ميت حلفا المغلق كاد يتسبب في كارثة جديدة



وأكدت وزارة النقل في بيانها أنه على الرغم من الحملات الإعلامية المتكررة التي تم إطلاقها عبر كافة وسائل الإعلام للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية والتي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمناشدات المستمرة للمواطنين بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب أضرارًا جسيمة لمرافق السكك الحديدية، إلا أن البعض ما زال يرتكب هذه السلوكيات السلبية.

وتؤكد الوزارة على شجب هذه السلوكيات السلبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وتناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر عند العبور، والالتزام بالعبور بعد مرور القطار وإعادة فتح المزلقان، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.