نور محمود يكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيته في مسرحية «التايترو» (فيديو)

كشف الفنان نور محمود في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسرحية «التايترو»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة وتحديًا فنيًا كبيرًا لما يحمله من تنوع على مستوى الدراما والكوميديا والاستعراضات الغنائية.

وقال نور محمود إنه يجسد خلال أحداث المسرحية شخصية «آدم»، هو مؤلف و مخرج مسرحي شاب يسعى بكل طاقته للعثور على فرصة حقيقية تثبت موهبته وتمنحه مكانة في عالم الفن، حيث يدخل إحدى المسابقات أملاً في تحقيق حلمه، لكنه يكتشف لاحقًا أن الأمور ليست كما تبدو، وأن المسابقة التي انضم إليها تحمل العديد من الأسرار والتفاصيل الغامضة.

وأضاف أن شخصية آدم تمر بعدد من المواقف المثيرة، خاصة بعدما يتعرف على مجموعة من الشخصيات المختلفة التي ترتبط بعالم السوشيال ميديا والتريند، قبل أن يجد نفسه فجأة داخل مسرح مهجور، لتبدأ سلسلة من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة العديد من التحديات والمواقف الكوميدية والإنسانية في الوقت نفسه.

وأكد نور محمود أن «التايترو» ليست مجرد مسرحية كوميدية فقط، بل عمل فني متكامل يجمع بين أكثر من لون فني، موضحًا أن المسرحية تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية مهمة إلى جانب الجانب الكوميدي، كما تضم عددًا كبيرًا من الأغاني والاستعراضات الموسيقية التي تمنح العمل طابعًا خاصًا ومختلفًا.

وأشار إلى أن تقديم عمل يجمع بين التمثيل والغناء والاستعراضات على خشبة المسرح يعد تحديًا كبيرًا لأي فنان، وهو ما جعله يتحمس للمشاركة في المشروع منذ اللحظة الأولى، خاصة أن العمل يعتمد على إيقاع سريع وأحداث متلاحقة تتطلب تركيزًا وجهدًا كبيرين من جميع المشاركين.

وأعرب الفنان عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المخرج أحمد فؤاد، مشيدًا برؤيته الفنية وطريقة إدارته لفريق العمل، مؤكدًا أن الكواليس يسودها التعاون والحماس من أجل تقديم عرض يليق بالجمهور.

كما أبدى نور محمود سعادته بالإقبال الجماهيري الذي تحققه المسرحية، مؤكدًا أن ردود فعل الجمهور تمثل الدافع الأكبر لأي فنان للاستمرار وتقديم الأفضل، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل على المسرح يوميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن «التايترو» تجربة مختلفة تحمل الكثير من المفاجآت، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب الجمهور، وأن ينجح العمل في تقديم رسالة فنية تجمع بين الترفيه والمتعة والمضمون الإنساني في إطار مسرحي مميز.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.



https://youtube.com/shorts/11PO2LXMLb4?si=KYj6bIiwUs8i8I-i