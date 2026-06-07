لامين يامال يقدم نصيحة ذهبية للاعبي كرة القدم

قدم لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، نصيحة لاي شخص يريد الدخول في عالم كرة القدم.

نصيحة يامال

وقال يامال: "أنصحه بأن يحلم، في النهاية، كرة القدم رياضة يمكن أن تظهر فيها لأول مرة في سن السادسة عشرة، كما يمكن أن تظهر لأول مرة في سن السابعة والعشرين، لذلك عليه أن يحلم، وأن يستمتع بكرة القدم، وأن يقضي وقتًا ممتعًا وهو يلعب، وعليه أيضًا أن يعمل بجد، فحتى اللاعب الذي تظن أنه الأقل انضباطًا، يقوم بالحد الأدنى المطلوب منه، وهو التدريب، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، والاستعداد للمباريات، لذلك عليك أن تعمل بجد،

واختتم: العمل الجاد والاستمتاع بكرة القدم، استمتع بها لأنها رياضة جميلة جدا.