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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر

وزير ا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر
وزير ا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر
أ ش أ

أكد وزير ا خارجية العراق فؤاد حسين، وإيران عباس عراقجي، أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.


وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء في اتصال هاتفي، تلقاه وزير خارجية العراق من نظيره الإيراني، حيث أطلعه عراقجي على آخر التطورات المتعلقة بالحرب في المنطقة، وأسباب الرد الإيراني الأخير؛ وناقشا توقعات ردة الفعل خلال المرحلة المقبلة، كما تطرقا إلى مسار الحوار بين إيران والولايات المتحدة وآفاقه المستقبلية.


وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التواصل مع الدول الأوروبية للاضطلاع بدور فاعل في دعم مساعي السلام.

وزير ا خارجية العراق فؤاد حسين إيران عباس عراقجي تكثيف الجهود الدبلوماسية خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي

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