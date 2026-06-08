إطلاق أول تدخل مروري شامل لإعادة تنظيم المحاور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية انطلاق أعمال التعديلات المرورية والتطوير على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بمدينة طنطا، وذلك بالقطاع الممتد من كوبري كفر عصام حتى منطقة أبو فريخة، في إطار خطة المحافظة لمعالجة الاختناقات المرورية بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ،العميد وائل حمودة مدير ادارة مرور الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وتشمل الأعمال تنفيذ توسعات للحارات المرورية، وتعديل مسارات الحواجز الخرسانية «النيوجيرسي»، واستحداث وتطوير عدد من مناطق الدوران «U-Turn»، إلى جانب إعادة تصميم بعض التقاطعات بما يسهم في تحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية والحد من التكدسات التي تشهدها المنطقة على مدار اليوم، باعتبارها إحدى أكثر المناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة بمدينة طنطا.

وأكد محافظ الغربية أن بدء تنفيذ هذه الأعمال يأتي عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والمعاينات الميدانية التي استهدفت رصد أسباب التكدسات المرورية ووضع حلول عملية وجذرية لها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير المحاور المرورية الرئيسية وتحسين كفاءة شبكة الطرق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة اليومية للمواطنين ويسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر بالمناطق الحيوية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن الأعمال الجارية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم الحركة المرورية بأحد أكثر المحاور الحيوية بالمحافظة، مؤكدًا المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يسهم في تسهيل حركة الانتقال وتقليل زمن الرحلات ورفع معدلات الأمان والسيولة المرورية على الطريق، تحقيقًا لمطالب المواطنين وتحسينًا لمستوى الخدمات المقدمة لهم.