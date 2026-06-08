قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفل نانسي عجرم ونسمة محجوب في المتحف المصري الكبير

نانسي عجرم - نسمة محجوب
نانسي عجرم - نسمة محجوب
أحمد البهى

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم داخل المتحف المصري الكبير، يوم الثلاثاء 16 يونيو، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

نانسي عجرم ونسمة محجوب

ومن المنتظر أن تقدم نانسي خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، إلى جانب عدد من أعمال ألبومها الأخير «Nancy 11»، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت وتفاعل واسع.

كما تشارك في الحفل الفنانة نسمة محجوب، حيث تقدم باقة من أبرز أغنياتها مثل «يا محروسة»، «حبيتك»، و«الوقت يعدي»، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والوطنية التي اشتهرت بتقديمها في حفلاتها.

على جانب آخر، تألقت نانسي عجرم خلال حفلها الغنائي الضخم في البحرين، والذي رفع شعار «كامل العدد» وسط حضور جماهيري كبير من محبيها في دول الخليج.

وشهد الحفل تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي احتشد للاستمتاع بأغاني نانسي، خاصة أنها تعد من أكثر النجمات حضورًا وتأثيرًا على الساحة الغنائية الخليجية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحظى بحضور جماهيري لافت في مختلف حفلاتها بالمنطقة.

الفنانة اللبنانية نانسي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نانسي عجرم نسمة محجوب الفنانة نسمة محجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز ونيللي كريم

أول صورة لكريم عبد العزيز ونيللي كريم من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 3"

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته في أحدث ظهور على انستجرام

يارا السكري

بفستان أبيض.. يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد