تفاصيل حفل نانسي عجرم ونسمة محجوب في المتحف المصري الكبير

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم داخل المتحف المصري الكبير، يوم الثلاثاء 16 يونيو، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

نانسي عجرم ونسمة محجوب

ومن المنتظر أن تقدم نانسي خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، إلى جانب عدد من أعمال ألبومها الأخير «Nancy 11»، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت وتفاعل واسع.

كما تشارك في الحفل الفنانة نسمة محجوب، حيث تقدم باقة من أبرز أغنياتها مثل «يا محروسة»، «حبيتك»، و«الوقت يعدي»، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والوطنية التي اشتهرت بتقديمها في حفلاتها.

على جانب آخر، تألقت نانسي عجرم خلال حفلها الغنائي الضخم في البحرين، والذي رفع شعار «كامل العدد» وسط حضور جماهيري كبير من محبيها في دول الخليج.

وشهد الحفل تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي احتشد للاستمتاع بأغاني نانسي، خاصة أنها تعد من أكثر النجمات حضورًا وتأثيرًا على الساحة الغنائية الخليجية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحظى بحضور جماهيري لافت في مختلف حفلاتها بالمنطقة.