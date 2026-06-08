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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة السعودية تطرح 4 أندية جديدة للخصخصة.. والشعلة ضمن القائمة

نادي الرياض
نادي الرياض
سارة عبد الله

أعلن الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن وزارة الرياضة السعودية كشفت خلال مؤتمر صحفي عن طرح أندية الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة ضمن المرحلة الجديدة من مشروع الخصخصة.

وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تطوير القطاع الرياضي في المملكة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالأندية الرياضية.

وكان قد علق الناقد الرياضي أحمد جلال على مباراة منتخب مصر أمام البرازيل، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «درس مصر والبرازيل.. كرة القدم للشجعان»، في إشارة إلى الأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال المباراة رغم الخسارة أمام السامبا.

أحمد جلال وزارة الرياضة السعودية أندية الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة

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