الإمارت : حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر

أصدرت السلطات في الإمارات، يوم الاثنين قرارا بشأن تنظم العمل خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري للعام الـ22 على التوالي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية في الإمارات، حظر العمل في الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2026، تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساء، بحسب ما أفادت به صحيفة البيان الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن "سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري" تلزم الشركات بتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.