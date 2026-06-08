قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحول مثير| إزالة مئات السدود والحواجز المائية في أوروبا.. ما السبب؟
حدث فى دولة أسيوية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو المشاجرة المتداول
هيئة سلامة الغذاء: تحرير 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر ارتفاع
مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»
الزمالك يواجه أزمة جديدة.. الأوقاف ترفع إيجار أرض ميت عقبة إلى 2 مليون جنيه شهريا
حسام البدري خارج الحسابات.. أحمد شوبير يكشف اسم أحد المرشحين لتدريب فريق بيراميدز
ضربة دبلوماسية لطهران.. عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مضيق هرمز
الخارجية: مد العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين
مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية
جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في غزة
رئيس العلمين الجديدة: استعدادات مكثفة لاستقبال الفعاليات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكايات المونديال .. قصة بطل بذراع واحدة في النسخة الأولى بكأس العالم

هيكتور كاسترو
هيكتور كاسترو
حسام الحارتي

توج نجم منتخب الأوروجواي هيكتور كاسترو بلقب البطولة وهو يلعب بذراع واحدة فقط، حيث كان قد تعرض لحادث أليم في صغره أدى إلى بتر ساعده الأيمن، ليثبت عزيمة أسطورية في تاريخ الساحرة المستديرة.

وفقد كاسترو ذراعه إثر حادث بمنشار كهربائي وهو في الثالثة عشرة من عمره، لكن الحادث لم يكن نهاية مسيرته الرياضية، بل بداية قصة استثنائية من الإصرار والتحدي. فقد واصل ممارسة كرة القدم حتى أصبح أحد أبرز نجوم نادي ناسيونال

وخلال بطولة كأس العالم 1930، سجل كاسترو أول أهداف أوروغواي في تاريخ المونديال أمام منتخب بيرو، قبل أن يترك بصمته الأهم في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، عندما أحرز الهدف الرابع ليقود أصحاب الأرض إلى الفوز بنتيجة 4-2 والتتويج بأول لقب عالمي في تاريخ كرة القدم.

ولم يقتصر إنجازه على كأس العالم، إذ كان ضمن المنتخب الأوروغوياني المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1928، ليصبح أحد أبرز رموز الرياضة في بلاد

منتخب الأوروجواي هيكتور كاسترو كاسترو نادي ناسيونال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الأهلي

أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

4 ملايين رأس ماشية تحت المظلة الوقائية.. كيف تحمي مصر ثروتها الحيوانية؟

مفاجأة بالأرقام.. كيف حمت الدولة الماشية من أخطر الأمراض الوبائية؟

في أسبوع واحد.. سقوط طبيب قلب مزيف و"دكتورة تغذية" وهمية يفتح ملف العبث بأرواح المرضى

بعد ضبط منتحلي الطب.. عيادات وهمية تتحول إلى قنابل تهدد أرواح المرضى

دعم متدرج واستبعاد غير المستحقين.. كيف ستُقسم شرائح التموين الجديدة؟

الدعم التمويني يدخل مرحلة جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب البطاقات؟

بالصور

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد