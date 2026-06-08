استبعاد رئيس لجنة بنها من أعمال الامتحانات لسماحه بدخول كاميرات تصوير

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد رئيس لجنة الشهيد مدحت طلعت بمدينة بنها، من أعمال الامتحانات، وذلك عقب رصد السماح بدخول كاميرات تصوير إلى داخل اللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وأكدت المديرية، أن القرار جاء في إطار الحرص على تطبيق الضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل حزم، والحفاظ على الانضباط داخل اللجان ومنع أي ممارسات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وأوضحت أن الجهات المختصة تابعت الواقعة فور رصدها، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة باستبعاد رئيس اللجنة مع فحص ملابسات الواقعة والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لدخول الأفراد والأجهزة إلى مقار اللجان.

وشددت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، على استمرار المتابعة الميدانية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الجميع.