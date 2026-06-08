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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة عالمية لمناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع مسئولي شركة  "أكوا باور" لمناقشة أطر التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، وهشام غباشي، الرئيس الإقليمي بشركة "أكوا باور" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، و عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الخصوصية الشديدة والأبعاد الاستراتيجية التاريخية التي ترتكز عليها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مثمنا التعاون المستمر حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرم والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه  العلاقة الوطيدة تمثل دافعاً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المشروعات التنموية.

مشروعات تحلية مياه البحر

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة أطر التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مؤكداً تقدير الحكومة للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع، ومشيراً إلى أنه جارٍ العمل حالياً على البدء في تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر في بعض المحافظات، والحكومة تستهدف جذب الشركات الكبرى لتنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تنتج حالياً 1.8 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، ونستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يومياً، مؤكداً أن الهدف الحالي هو الوصول إلى عروض مميزة وبدء تنفيذ هذه المشروعات.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف توطين الصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر، وذلك بما يسهم في تحقيق المستهدفات المختلفة في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الشركة لاستعراض عدد من مشروعات التحلية المخطط تنفيذها في بعض المحافظات، ومناقشة تفاصيلها، لافتةً إلى وجود عروض أخرى من عدة شركات، وجارٍ العمل على الوصول إلى أفضلها، سواء فيما يتعلق بالسعر، أو توطين الصناعة، وغير ذلك من البنود.

من جانبه، ثمّن محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من قِبل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لتعزيز الاستثمارات المشتركة، معرباً عن اعتزازه بالتواجد في مصر، وتقديره البالغ لهذا اللقاء الرفيع الذي يترجم عمق التعاون لمناقشة مشروعات استراتيجية في مجال تحلية المياه، ومشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات المثمرة التي عُقدت مسبقاً مع وزيرة الإسكان والمسئولين بالوزارة.

وأشار محمد أبو نيان إلى تشرّفه في وقت سابق بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والاطلاع على رؤى سيادته الاستراتيجية بشأن المشروعات التنموية المختلفة، موضحاً أن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ 4 مليارات دولار حتى الآن، وأن نجاح تجربتها في قطاع الكهرباء يمثل حافزاً قوياً للتوسع في مشروعاتها التنموية، مؤكداً العزم على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما وأن الشركة وجدت في الدولة المصرية شريكاً موثوقاً يتمتع بمصداقية كبيرة.

وأوضح محمد أبو نيان، أن الشركة قدمت عروضاً بشأن المشروعات المطروحة للتنفيذ من وزارة الإسكان، وأن لديها شراكة مع إحدى أهم الشركات المصنعة للأغشية المطلوبة في محطات المياه، وهناك توافق بين الطرفين على إنشاء مصنع في مصر، كما أن هناك اهتماماً بتدريب الكوادر البشرية التي تعمل على تصنيع الأغشية، وإنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه، حيث سيتم إنشاء مركز للتدريب في مصر يوفر هذه المهام.

ونوه محمد أبو نيان إلى أن حجم إنتاج الشركة الحالي يبلغ نحو 11 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في المملكة العربية السعودية، مؤكداً حرص "أكوا باور" على تقديم أفضل العروض التنافسية لتنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، كما أشاد بالنهج الاحترافي والأداء الرفيع الذي أظهرته وزيرة الإسكان وفريق عملها خلال جولات التفاوض مع ممثلي الشركة.

الدكتور مصطفى مدبولي أكوا باور تحلية مياه البحر مدبولي رئيس الوزراء

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