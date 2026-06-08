وداعًا لزيارة الفروع.. البنوك المصرية تستعد لإتاحة فتح الحسابات إلكترونيًا

تعتزم البنوك العاملة في مصر إتاحة فتح الحسابات المصرفية عن بُعد عبر خدمات التوقيع الإلكتروني خلال العام المالي 2026-2027، في خطوة تُشكّل منعطفاً بارزاً على طريق رقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

وكشف مسؤول مصرفي أن الجهات المعنية أتمّت جميع التجهيزات الفنية والتشغيلية المطلوبة لتطبيق هذه الخدمة للمرة الأولى في مصر، مما سيتيح للعملاء فتح حساباتهم البنكية إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك، وفق ما أدلى به لـ"الشرق" بلومبرج.

وعلى صعيد مؤشرات الشمول المالي، قفزت نسبته إلى 77.6% بنهاية عام 2025، لتبلغ 54.7 مليون مواطن يحوزون حسابات نشطة من أصل 70.5 مليون في الشريحة العمرية المؤهلة.

وتستمد خدمة فتح الحسابات عن بُعد أهميتها من قدرتها على إزالة إحدى أبرز العقبات التاريخية أمام الانخراط في المنظومة المصرفية، المتمثلة في اشتراطات الحضور الجسدي واستيفاء الإجراءات الورقية؛ وهو ما من شأنه تيسير وصول البنوك إلى قطاعات أوسع من المجتمع وخفض تكلفة استقطاب العملاء الجدد، بحسب تقارير البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

سباق البنوك الرقمية

ويتزامن الإعداد لإطلاق هذه الخدمة مع وتيرة متصاعدة في سباق البنوك الرقمية محلياً وإقليمياً، إذ أعلن أحد كبرى البنوك الخاصة في مصر عزمه إطلاق بنك رقمي خلال الربع الأخير من عام 2026.

في السياق ذاته، حصل "وان بنك" التابع لشركة "مصر للابتكار الرقمي" المملوكة لـ"بنك مصر" على أول ترخيص يمنحه البنك المركزي المصري لبنك رقمي في البلاد، على أن تنطلق خدماته خلال العام الجاري 2026.

كان البنك المركزي المصري قد أرسى في يوليو 2023 منظومة قواعد ترخيص البنوك الرقمية والإشراف عليها، تُجيز تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر القنوات والمنصات الرقمية بمعزل عن الحاجة إلى شبكة فروع تقليدية.