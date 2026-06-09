زراعة القاهرة وجهاز مستقبل مصر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الأمن الغذائي والمشروعات القومية

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتعظيم دور الجامعات في دعم المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقًا من رؤية جامعة القاهرة ورسالتها في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية الوطنية، وقّعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي والتطبيقي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة في دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقّع البروتوكول الدكتور أيمن يحيى أمين، عميد كلية الزراعة، واللواء أركان حرب هيثم محمد عبدالسلام ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور سيد عبدالقادر وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مؤمن حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الفايد مستشار رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعقيد محمد عبدالجيد رئيس الميكنة الزراعية بمشروعات الجهاز.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة باعتبارها بيت خبرة وطنيًا يضع إمكاناته العلمية والبحثية في خدمة الدولة المصرية ومشروعاتها التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك منظومة متكاملة من الكفاءات العلمية والمراكز البحثية المتخصصة القادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعات لم تعد تقتصر أدوارها على التعليم والبحث العلمي فحسب، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة وصياغة مستقبل الوطن، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في توظيف المعرفة والبحث العلمي لخدمة المشروعات القومية وتعظيم العائد منها.

وأضاف أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، ويعكس توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية في دعم خطط التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن يحيى أمين، عميد كلية الزراعة، عن اعتزازه بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن الكلية تمتلك خبرات علمية وبحثية متميزة في مختلف التخصصات الزراعية، بما يشمل علوم الأراضي والمياه، والإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، والميكنة الزراعية، ونظم الري الحديثة، والتصنيع الغذائي، وهو ما يؤهلها للإسهام بفاعلية في دعم مشروعات التنمية الزراعية الكبرى بالدولة.

وأشار عميد الكلية إلى أن البروتوكول يفتح آفاقًا واسعة للتعاون العلمي والتطبيقي بين الجانبين، ويسهم في نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية إلى أرض الواقع، فضلًا عن توفير فرص تدريب ميداني وتطبيقي متميزة للطلاب والباحثين، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.